近日國民黨針對政府採購標案評審委員爆料；民進黨表示，國民黨不但烏龍爆料幫人家亂湊親戚，含沙射影有沒有違法問題。

民進黨更指，國民黨為了政治鬥爭，用超越法律的標準意圖扭曲事實，那國民黨是不是忘記自家擔任過的評審？還是沒有找國民黨的人就是有問題？這豈不是雙重標準嗎？

他們舉例，莊伯仲，曾任國民黨文傳會主委 ，2008到2016年共779件擔任評審。劉立行，國民黨智庫學者，2008到2016年共711件擔任評審。賴祥蔚，馬英九執政時期央廣總台長，2008到2016年共398件擔任評審。

民進黨說，上述三人在2008到2016年八年，參與政府廣宣標案審查總共1888件。其中以曾任國民黨文傳會主委的莊伯仲一個人，在馬政府執政期間擔任廣宣標案評審委員的件數，更達779件。請問國民黨，莊伯仲有問題嗎？

民進黨說，國民黨執政時期的地方政府，更有政務機要也參與政府廣宣標案，國民黨的各位是不是都忘記當過評審了嗎？游淑慧，2013到2014年，郝龍斌擔任台北市長時期，參與廣宣標案評審共有23件。葉元之，2011到2019年，參與廣宣標案評審共有182件，其中2011到2018年是朱立倫擔任新北市長時期，有145件，更令人匪夷所思的是，2019年時，葉元之已是新北市議員，還參與評審的廣宣標案有37件！

民進黨強調，事實上，公家機關的評審委員都是依照法規依法招聘，透過專業適合的評審，幫助各機關找出適合標的，協助政府推動政務，這樣的制度行之有年，不分中央地方和黨派，皆依法辦理。難道國民黨指控這些依法行政的公務員都違法嗎？

民進黨表示，羅智強先生有沒有擔任過評審呢？難道也是違法？難道請羅智強先生擔任評審就沒有利益迴避的問題嗎？請問上述各位評審，國民黨是否統一標準嚴加拷打？如果沒有，就是雙重標準羞羞臉。

(中時 )