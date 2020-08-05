中美對抗不斷升級，大陸國務委員兼外交部長王毅5日透過新華社的長篇專訪，完整闡述立場。他認為美國的「對華接觸失敗論」是對歷史進程的無知，是散佈政治病毒，強調中國並不是當年的蘇聯，無意去做第二個美國，美國發動的撤館「外交戰」，並不證明美國的強大，反而暴露美國越來越缺乏自信，不過他仍強調，隨時可以與美方重啟各層級、各領域的對話機制，任何問題都可以拿到桌面上來談。

新華社5日刊出4500多字的王毅專訪，對於美國務卿蓬佩奧區隔中共與中國，並號召組成民主政體聯盟圍堵中國，王毅表示，中國共產黨與中國人民的關係如同魚和水一樣交融，如同大地與種子一樣共生，試圖割裂和挑撥中共和中國人民的血肉聯繫，就是與14億中國人民為敵。

王毅表示，中美在社會制度等很多方面仍然完全不同，但這種不同不會也不應影響兩國繼續和平共處、合作共贏。雙方沒有必要也不可能去改變對方，而是都應尊重對方人民做出的自主選擇。

王毅表示，中美合作從來都不是一方給另一方的恩賜，也不是一方對另一方的剝奪，他不諱言全球化與自由貿易在創造紅利的同時，也會給各自的經濟結構和利益分配帶來矛盾，他強調這需要以自身改革加以調整，「而不是自己生病，卻讓別人吃藥」，甚至指望通過所謂脫鉤來解決問題。

王毅說，堅決反對人為製造所謂「新冷戰」，因為這完全違背中美兩國人民的根本利益，他還稱，若誰在今天挑起新冷戰，就是國際合作的最大破壞者，就必將被釘在歷史的恥辱柱上。

對於中美撤領事館風波，王毅指出，中國駐休士頓總領館是中方在美國開設的第一個總領館，「相當於關閉了一扇中美兩國人民相互溝通了解的窗口」，他認為美方的指控是欲加之罪，信口雌黃，沒有一條能拿得出證據，經得起檢驗。

王毅不點名回應了美國打壓大陸影音APP抖音，他批評美國正在演繹一場「教科書式的霸凌」，目的就是要維護自身的科技壟斷地位，剝奪其他國家的正當發展權利，不僅破壞公平的國貿規則，也損害自由的全球市場環境。

王毅還批評，美國正把單邊主義和霸凌主義推行到極致，不惜拋棄國際責任和多邊規則；而中方一貫反對以意識形態劃分世界的危險做法，將繼續沿著和平發展道路走下去，永遠不稱霸，永遠不搞擴張，永遠做維護和平的中堅力量。

(旺報 )