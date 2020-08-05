美國經濟復甦腳步恐因疫情升溫放緩，美債殖利率跌至新低點，加上美元走軟，政府為挽救經濟料推出更多刺激措施，黃金收盤價首見突破2,000美元大關。分析師指出若美元指數及實質利率續跌，金價有望上看2,500美元。

交易最活絡的紐約12月交割黃金期貨合約，4日收漲1.7％報每盎司2,021美元，收盤首度站上2,000美元，創史上收盤新高。

5日倫敦現貨金價衝上歷史高點，攀抵每盎司2,036.49美元：紐約期金周三續漲1.4％，來到2,049.3美元。

外匯交易商IG Markets分析師羅達（Kyle Rodda）指出：「由於市場充斥有關全球成長與美國財政方案的揣測，美元和名目殖利率走跌，是推升金價的根本原因。」

美國新冠病例確診數又見激增，數十州已暫停或撤銷重啟經濟計畫，無異給美國經濟迅速回溫的希望澆冷水。

10年期美債殖利率因而滑落到5個月低點，降低持有黃金的機會成本，提高增持黃金部位的吸引力。美元指數下滑0.4％至93，觸抵2年低點，美元計價黃金對其他貨幣持有者來說變便宜，增強對黃金的需求。

RBC策略師魯尼（Christopher Louney）在報告中寫道：「金價收在歷史高點，釋出的訊息再清楚不過：在爆發公衛危機、經濟動盪及貨幣政策行動超寬鬆的環境下，投資人對此貴金屬的立場有所轉變。重重危機下不確定性升高，加上政治及地緣政治緊張加劇，黃金持續好好扮演『公認避風港』的角色。」

金價還能衝多高？據美銀證券金屬策略師韋德莫（Michael Widmer）分析，美元指數從目前的93左右水位跌至90，且實質利率來到負2％時，金價上看每盎司2,500美元。

而在美元指數跌到85，實質利率來到負1.75％的情況下，金價也有機會攀上2,500美元。當前實質利率在負1％附近。

(工商 )