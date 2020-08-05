迎接父親節到來，產險業者針對父親節推各種優惠，和子女一起感恩父親。第一保推出「爸氣十足」優惠，而新安東京海上產險則提醒要投保駕駛人傷害險、超責險讓常開車的父親保平安。

第一保表示，在父親節前，該公司網路投保推出「爸氣十足」優惠活動，共有8項優惠分別是：「推薦有禮」、「會員好康」、「機車險安心最高省245元」、「汽車險省360元（含50元購物金）」、「享道路救援100公里」、「住宅火險享75折（不含地震）優惠」、「海域險一天159元（第2類海域活動）」、「旅平險第一便利投保」，和爸爸們歡度父親節。

目前正值暑假期間，全家開心出遊若遇愛車拋錨，令人感到掃興，而且市面上道路救援收費並不便宜。第一保表示，保第一Fun暑假享道路救援，只要上第一保官網購買汽車任意險，於保險有效期間享24小時【免費道路救援服務】，拖吊里程數最高可達100公里。

第一保說，當車子發生意外事故無法行駛，或在路上故障拋錨需道路救援時，或是其他突發緊急情況之下，保戶皆可撥打24小時客服專線0800-288-068轉1，加速道路救援，省下寶貴時間！

第一保24小時免費道路救援服務內容有：1.每一事故拖吊救援最高達100公里（依任意險保費，服務權益所有不同）。2.提供送水或送油之救援（汽油須自費）。3.更換備胎之救援（備胎由客戶提供）。4.提供接電、充氣之救援。

另外根據新安東京海上產險統計，除基本的強制險外，雖有超過7成車主都有投保的第三人責任險，但最好要附加駕駛人傷害保險、超額責任險、慰問保險金附加條款及律師費用補償附加條款等等，才能給常常開車的父親們有較完整的保障，並可轉嫁家庭可能面臨的財務求償損失，萬一真的發生事故也可讓家人更心安。

(工商 )