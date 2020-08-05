疫情帶來外送商機明確，資策會產業情報研究所（MIC）發布調查，2020上半年疫情期間，有53.3％網友曾使用美食外送服務，首度使用更占了10.9％。而用戶最常使用的前五大平台，以Foodpanda近8成居首，其次為UberEats、foodmo、餐廳自營平台與街口美食外送。

資策會MIC產業分析師王琬昀表示，Foodpanda與UberEats穩坐兩大龍頭，但餐廳自營平台仍具市場潛力，其使用率在「首次使用」與「維持疫前相同使用頻率」兩大族群中皆取得第三名。

根據這份對網友的調查，疫情期間用戶平均每次美食外送服務訂購金額為345元。王琬昀建議，未來有意投入外送平台的餐飲業者，制定組合餐價格或考量上架餐點品項不妨參考此價格區間。

疫情期間曾使用美食外送的消費者，超過7成7比例表示未來有繼續使用意願，首次使用者也有6成願意，顯示未來美食外送服務將成為一種新常態。王琬昀指出，台灣消費者對於美食外送的需求與接受度確實有逐漸提升，但距離養成付運費的習慣仍需要更多時間。

(中時 )