統一獅積極經營台南，萊恩與台南市觀光旅遊局「魚頭君」成為棒球吉祥物的人氣指標。萊恩除了跳舞，最喜歡挑戰各項任務，如划龍舟挑戰、中職新人測試會、東洲黑糖奶舖一日店員。萊恩也擅長畫畫，手繪風格是專長技能，7月底台南主場活動，萊恩特別手繪扇子送給球迷。

今（5）日的萊恩很不一樣，充滿愛心，擔任石門社區長照養護據點一日志工，炎熱的下午，萊恩參與石門長照有愛導覽安平老街活動，也是他首度擔任一日志工。

萊恩完成一日長照任務，和長者、工作人員合影。（統一獅提供／廖德修台北傳真）

萊恩抵達讓許多長輩充滿歡笑，跟著歡迎音樂一起舞動，為今日戶外導覽活動暖身。本次活動導覽行程，包括走訪安平老街、劍獅埕、觀音廟、安平天后宮、盧經堂厝。透過導覽人員解說，也讓大家進一步認識安平的歷史。

沿途萊恩展現活潑逗趣表演，逗得長輩開心拍手，沿途將近1小時的活動，萊恩也會幫長照中心阿公、阿婆等推輪椅、撐傘遮陽，貼心照護長者，就像對待自己家人一樣，像極了愛情，充滿溫暖的愛。

台南市安平石門社區發展協會理事長陳虹宜表示：「社區關懷據點長照2.0Ｃ站，這次安排安平老街導覽活動，很開心可以邀請統一獅萊恩一起陪伴長者，透過實際參與，也讓長輩們走出戶外，一起體驗樂活生活，而萊恩帶給這些長者是一份最真誠的快樂，那是無價的。」

萊恩表示：「其實剛接獲任務，以為是一件很輕鬆任務，但來到活動中心，看到這些長輩的活潑和互動，給我很多正面能量，讓我學習到很多，要懂的去珍惜回饋社會，幫助需要幫忙的每一位。尤其今天看到102歲的林李梅女士，就算是坐在輪椅上，但也揮舞雙手跟著音樂和我一起跳舞，看到時心中感著很深，」

(中時 )