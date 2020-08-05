中國新一代075型兩棲攻擊艦首艦，今(5)日下午1點半在拖船的協助下離開上海滬東中華造船廠泊位，沿黃浦江進入東海水域進行首次試航。

075型兩棲攻擊艦是大陸解放軍海軍建造中的一種大型兩棲攻擊艦，此艦為解放軍海軍最大的兩棲戰艦，設有機庫，能搭載近30架各型直升機，擁有直通甲板，可同時起降多架直升機，同時設有塢艙，可作為兩棲車輛、登陸艇、氣墊登陸艇的母船，可以運送士兵、步兵戰車、坦克等展開登陸作戰，這將大大提升解放軍海軍的兩棲作戰能力。

075型兩棲攻擊艦可以搭載超過20架直升機，同時設有塢倉，可作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船。該艦定位類似於法國「西北風級」兩棲攻擊艦，在入役後，將大幅度提高解放軍立體登陸、兩棲攻擊和多樣化任務能力，彌補兩棲作戰艦艇分隊直升機運作能力不足的缺點。075艦在自身防禦方面採用了紅旗-10近程防空導彈系統和「萬發炮」近程防空系統，同時採用了新型快速反應雷達。

(中時新聞網)