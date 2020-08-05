原民歌手巴奈．庫穗與丈夫依斯坦達霍松安．那布在228公園搭帳棚表達訴求，台北市政府認定「任意」擺放物品，違反《台北市公園管理自治條例》，裁罰7200元。巴奈夫妻不服提告，台北地院認為228公園是「傳統公共論壇」，且巴奈夫妻並未妨礙公眾往來，判撤罰，可上訴。

巴奈夫妻未申請借用228公園場地，於7月16日、18日、19日在公園內擺放桌椅、傘架等物，以「原轉小教室」形式抗議「原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法」。台北市公園處認為違反規定，勸導無效，分別裁處2400元、1200元、3600元總共7200元罰鍰。

巴奈夫妻提行政訴訟，主張他們是為表達原住民轉型正義的訴求，屬政治性言論，且未影響公眾往來，並非「任意」擺放；另依《台北市公園場地申請使用須知》，無論何種目的，使用公園場地都要收費，等同有錢人才可享用公共空間，違反平等原則。

北院認為，228公園是「傳統公共論壇」，對經濟弱勢者來說，是表達訴求很重要的場域，巴奈夫妻是原住民，正是憲法應積極保障的社經弱勢族群，台北市府規定申請公園場地要繳規費，對原住民而言已超出負荷，形同阻礙其發言。

北院指出，巴奈夫妻行為是為向總統蔡英文表達不滿，以靜態駐紮營地、靜坐、搭帳棚等方式行使言論自由，228公園則是最接近總統府的公共論壇場域，既然擺放物未妨礙公眾通行或破壞設施，難認有「任意」擺放情事，故判決撤罰。

(中時 )