蟬聯全美三週新片票房冠軍的《家靈》，被譽為2020年最恐怖的電影之一，本周即將在台上映。日裔的澳籍導演娜塔莉艾瑞卡詹姆士從小深受J-HORROR（日式恐怖電影）的影響，尤其是「日本恐怖電影代表」中田秀夫。她指導高齡七十八歲的澳洲國寶級女星蘿蘋納文在《家靈》中跪地爬行，與中田導演一手打造的「女鬼始祖」貞子如出一轍，不只如此，娜塔莉艾瑞卡詹姆士也提到「中田秀夫電影的恐怖，從來都不是外來者入侵房屋所造成的，真正的恐懼是來自房子本身。」

因此，劇組將房子設計為一座迷宮，象徵片中失智症患者的「心靈迷宮」，而電影的高潮是祖孫三人在這座迷宮中追逐及扭打的動作戲，英國女星艾蜜莉莫提梅表示：「這場動作戲由我們祖孫三人，再加上三個女替身還有女導演，七名女性擠在這個狹小空間奮力扭打成一團，別忘記我們之中還有一名七十多歲的老太婆，我們根本超屌的！」導演娜塔莉艾瑞卡詹姆士不僅讓演員吃盡苦頭，也成功地營造出讓觀眾坐立難安的真實恐懼。

(中時 )