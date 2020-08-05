教育部今(5)日下午行文各大專校院，原本將開放陸生回台，未料於傍晚召開的記者會反悔，直接表明因兩岸政治考量而「取消公文」，引起強烈批評。國民黨大陸事務部主任左正東表示，實在不明白兩岸到底發生什麼事，讓民進黨政府不開放陸生回台，如今我方甚至拿陸生當作與大陸談判的籌碼，破壞兩岸關係，對台灣安全沒有幫助。

教育部今日髮夾彎反悔讓陸生來台。左正東認為，「這是非常粗糙的歧視，你已經開放了，又收回來，造成的是加倍的傷害。」

除了陸生，陸配及其子女回台一事，也在台灣社會不斷傳出聲聲呼喚，對此，左正東則說，這些問題已非教育部與陸委會單方面可解決，這段時間以來，指揮中心、教育部與陸委會互相推卸責任，代表的是就是沒有決定權，一切仍仰賴行政院進行最後的政策協調，最後的決定權還是在行政院。

對於民進黨政府擁抱仇中意識形態，左正東提到，民進黨政府過去有提過，反共不反中的立場，但現在卻是兩者混在一起，甚至作為蔡政府的兩岸主張，「根本是自打嘴巴，實在找不到任何理由不讓陸生回來」，如此做法已違反法治國家講究平權的精神。

至於有大學教授認為，民進黨政府藉由阻止陸生與陸配回來，企圖以煽動仇中的情緒，來彌補貪腐形象，左正東則認為，如果真是如此，「真的是很愚蠢的連結」，這根本是不符合比例原則的歧視性政策，找不到理由為何要這麼做，他反問：「兩岸情勢到底是發生什麼事，使政府不能讓陸生回來？」

左正東也提到，像是澳洲、英國等歐美高教大國，都是用各種方法留住大陸外籍生，很怕大陸學生無法回到學校上課，「但我們的政府卻是反其道而行」，眼看民進黨政府將陸生當作與中共談判的籌碼，做法真的是大錯特錯，將兩岸關係帶往陷入緊張危險的情況當中。

(旺報 )