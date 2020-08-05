中央銀行公布7月外匯存底4,961.71億美元，連續14個月創新高，月增74.8億美元、創近10年來單月最大，8月將有機會挑戰5,000億美元大關。

央行外匯局局長顏輝煌表示，7月外匯存底增加，主要是歐元等貨幣對美元大幅升值，以該等貨幣持有的外匯折計成美元後金額增加。及外匯存底投資運用的孳息收益，還有資金大量匯入，導致外匯市場過度波動，央行進場調節。

顏輝煌指出，7月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計4,949億美元、創史上最高紀錄，月增665億美元或15.5％，約當外匯存底的99.7％，月增達12個百分點。主要因外資持股市值大幅增加，其中台積電股價從6月底收盤313元，7月底大漲至425.5元，外資在台積電的持股比率高達76.47％。

台灣外匯存底在主要國家排名仍居第四，前三大的大陸6月大增106億美元至3兆1,123億美元，日本增加28億美元至1兆3,059億美元，瑞士更爆增484億美元至8,961億美元。

(工商 )