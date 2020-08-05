歌壇新人楊宇騰今年25歲，中日混血、外型亮眼，將發行個人首張EP《我的夜無所事事》，他日前拍攝首波主打歌〈FOLLOW〉MV，與女主角有著若有似無的互動，他笑表示一開始拿到劇本以為要演「人鬼戀」，讓他憶起在日本唸中學，住宿舍曾被女鬼壓床，還坐到他腿上，十分驚嚇。

他憶起因期末考讀書很疲憊，睡到凌晨5點，突然聽到樓下很吵，他住6樓，但宿舍2至5樓都沒人住，接著聽到鑰匙開門聲，他想起床查看卻發現無法動，他還看到有個不清楚五官的女生，更握住他在被子外的雙手，「祂尖尖細長的指甲，還掐入我兩手的掌心，還把棉被往下拉，我掙扎了很久，天亮後瞬間消失，我也可以動。」他事後立刻衝出宿舍、打給朋友，但友人都不相信，因為眾人都沒碰過該事件。

此外，在拍攝MV，他駕著骨董車與女主角邂逅，開車技術很好，被工作人員讚「老司機」，他自虧開車會不斷跟自己講話、碎念。導演要求他耍帥、表現自戀，他透露很在意自己的髮型，「我完全不能接受頭髮很醜的時候被看到，如果頭髮不整齊，寧可戴帽子」，至於自戀程度最高10分，他坦言：「我自戀有8分，滿意自己的眼睛和手。」

楊宇騰推出新輯，日前拍攝首波主打歌〈FOLLOW〉MV。（泓康天下提供）

(中時 )