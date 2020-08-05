中職富邦悍將與樂天桃猿之戰為了俗稱「內野高飛必死球」（INFIELD FLY)的爭議，出現了很久沒有看過球迷丟擲「保特瓶」進入比賽場中的畫面，在本壘斜後面看台丟擲保特瓶的球迷被警察帶出觀眾席。
這個爭議是比賽打到5局下，樂天一、二壘有人時，林承飛打出二壘後方的高飛球，富邦二壘手蔣智賢欲接球卻接不到而落地，不過球尚未落地前二壘裁判已舉手，認定「內野高飛球」，自動形成出局數，所以判定林承飛出局。
然而這一球實在很難判定為「內野高飛球」，因為蔣智賢極盡全力往後舉手仍未能接到球，因而造成猿隊總教練曾豪駒激烈抗議，此時看台上球迷也丟下保特瓶助陣，旁邊的球迷也不斷罵裁判：「沒水準」！
其實曾豪駒在抗議中爭論到最高點也出手推了裁判，不過，曾豪駒並未被罰出場，任憑曾豪駒一再爭論，裁判不動於衷。主因是「內野高飛球」不具申訴之要素，裁判員之判斷優於一切。
最後猿隊接受了裁判的判決，比賽繼續，猿隊原本滿壘，改為二、三壘有跑者，隨後利用富邦投手羅力的暴投，跑回1分，也算是富邦的「補償」。
(中時 )
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