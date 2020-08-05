時代力量前立委徐永明涉嫌收賄風暴後，台北市議員黃郁芬與林穎孟今宣布退黨。PTT網友整理出時力近1年來的退黨名單酸說，這份名單算是個「準明星隊」了，甚至建議另起爐灶。

網友在PTT政黑版整理出時力近1年左右退黨名單如下：

洪慈庸，綽號洪姐，前台中市立委

陳雨凡，原時力松山區立委候選人

蕭新晟，原時力台北市議會黨團科技長

吳崢，原時代力量發言人，台北市議員落選人

林亮君，台北市議員

林世煜，創黨元老

林郁容，創黨元老

宣布退黨：

林穎孟，台北市議員

黃郁芬，台北市議員

還沒退黨但大家都在等他退的：

黃捷，高雄市議員

網友貼文回應說，時代力量完了，市場派組黨有可能嗎？指這份退黨名單組起來也算是個「準明星隊」了，真的另起爐灶會比較好。網友特別點名高雄市議員黃捷，指出若是2022選議員，黃捷還是要退黨的，只是提早了兩年啟動退黨程序，沒什麼太大的意外，就只是早退晚退的問題而已。

底下也紛紛留言說，「時力除了黃捷，剩下的很像二軍。」、「肥迪派整合一下另立黨中央 ，搞不好選得比昌中央好」、「這些+黃捷組起來，時力真的不用玩了。」

(中時新聞網)