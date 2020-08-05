官方數據顯示，印尼經濟在過去20年來首次出現季度性的萎縮，印度財政部表示，在未來幾個月，會推出刺激經濟方案。

路透社報導，印尼是東南亞最大的經濟體，在過去20年，都有經濟正成長。然而受到這次新冠病毒影響，在4月至6月的收縮幅度達到5.32％，這是自1999年以來的大幅衰退。

這樣的表現，比路透社原本預期的「收縮4.61％」還要糟糕，並且比第一季度的「收縮2.97％」，是更為衰退。

數據顯示，疫情限制了經濟的流通，家庭不敢支出，企業推遲投資，而出口受到全球需求和商品價格下降，當然也受嚴重打擊。

印尼的家庭消費，約佔該國國內生產總值的一半，第2季度與去年同期相比，下降了5.5％，而投資下降了8.61％。同期出口和進口分別下降了11.7％和16.9％。

印尼第10大銀行的PERMATA銀行經濟學家帕達達(Josua Pardede)說：「考慮到第二季度經濟表現放緩，未來衰退的風險也就越來越大。」意即，經濟衰退還沒有見到底。

財政部長英拉瓦蒂（Sri Mulyani Indrawati）表示，為避免進一步經濟收縮，政府正計劃採取更多刺激措施。

據她所說，印尼政府提出695.2兆印尼盾（478.8億美元）的經濟刺激計劃，以保護經濟免受疫情的影響，包括為中小企業提供的補貼貸款，以及對低收入家庭的直接現金援助。

她在一次視訊記會上說：「印尼今年第2季度，出現了20年來第1次經濟緊縮，政府已看到警訊，我們將避免第3、第4季度還出現負增長…金融當局將全力以赴，推動經濟成長長，至少維持住1％的增長前景。」

(中時新聞網)