一年一度中元普渡到來，OK超商5日宣布，響應振興經濟需求，今年特別規畫振興三倍券組合專區，共有四款振興券商品組合，民眾最低只要用200元紙本三倍券再加10元就能購入，全台OKmart門市也引進多款箱型、量販包裝商品，還有平安普渡箱預購，9月23日前還有指定商品5折起優惠，預估將帶動中元業績成長二至三成。

OK超商表示，今年中元推出四種振興券組合方案，集結泡麵、餅乾、飲料、罐頭及沖泡類等商品，有「暢銷人氣組」（200元紙本券加10元，可得價值310元組合商品）、「小資實惠組」（200元紙本券加26元，可得價值370元組合商品），以及「便利超值組」（500元紙本券加13元，可得價值823元組合商品）、「豪華澎派組」（500元紙本券加92元，可得價值961元組合商品），讓忙碌的民眾能夠輕鬆使用三倍券，準備中元普渡供品。

此外，瞄準公司行號祭拜需求，OK今年也推出兩款便利普渡箱預購，有中元普渡幸福如意組、中元普渡平安富貴組，主打多種商品小量裝箱，一次購足，可省去採購普渡商品的時間。

除了組合商品外，OK表示，全台OKmart門市也引進多款箱型、量販包裝商品，還可針對消費者喜好之商品進行預購，再於到貨時間至原門市取貨即可，例如旺旺仙貝分享包250g、旺旺中元-金澎派組合包350g、翠果子航空綜合米果308g等，皆以多入裝的大份量為主。

另，OK也推出泡麵、飲料、啤酒等商品限時量販價，即日起至9月23日推出味味一品原汁珍味牛肉麵185g兩件特價95元、台酒麻油雞麵200g兩件特價92元、可口可樂600ml四入特價87元、黑松蘋果蘇打（富士蘋果口味）2L兩件特價80元等；OKmart LINE好康群組也推出多款多入裝商品，鼓勵會員大宗採購。

(工商 )