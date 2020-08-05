吳卓源、陳芳語近日在偶像女團養成節目《菱格世代DD52》擔任飛行導師，開場便帶來精采表演，兩人合唱〈Better〉，完美詮釋姊妹情，選手們紛紛和隊友互相勉勵，期許自己也能像兩位飛行導師一樣，有一天站上更大的舞台。這次正式錄影前，楊丞琳一如以往抽空驗收選手們的舞蹈，在驗收到「烈焰之心」表演的「偷愛」時，她表示：「我有被妳們感動到！」

楊丞琳接下來花了1個小時親自排舞，教導選手張靚靚一段現代舞Solo，明明在空調很強的攝影棚裡，兩人卻練到滿身大汗，楊丞琳也不顧形象，即使頭髮黏在臉上，她還是陪著選手把舞步雕到最完美，讓所有人忍不住讚嘆：「丞琳老師真的好用心，她像是嚴母，卻又很溫暖，能夠遇到這樣的導師是最幸福的事。」

烈焰之心演出吸睛。（《菱格世代DD52》提供）

「雪鑽石」在上周真人秀的部分，隊長黃琳媛解釋團內分成強勢派與弱勢派，為了讓組內更團結，大家常圍在一起開檢討會，林靖軒更直言：「我們是來參加選秀，沒辦法顧及有些會走心的人！」讓觀眾直呼好像在看《超級名模死生鬥》。《菱格世代DD52》中天綜合台每周六晚間8點播出，中時電子報X菱格世代決勝人氣王票選活動連結https://itrueme.want-media.com/dd52/?fb_comment_id=2950787998374340_2952910071495466

(中時 )