台股5日由台積電、大立光、聯電等電子權值股扮演領頭羊，收在12802.3點再創歷史新高。永豐金總經理朱士廷在2020年第二季法說會表示，台股近期飆漲就像噴水池水柱上的球一樣，各國寬鬆貨幣政策不斷印鈔、水柱不斷往上噴球何時下來不知道，但「台積電」從未讓投資人失望過，這也是永豐「豐存股」定期定額推出，三個月吸引近億元的原因。

朱士廷表示，目前股市有人喊會上13,000、14,000點，對投資人沒太大幫助。現在客戶問最多就是台股這麼高了，現在該怎辦？「定期定股買美股、定期定額買台股」是最好的策略。他指出，永豐在「豐存股-台股」數位智能平台甫推出半年，截至2020年6月份扣款筆數已突破1.5萬筆，單月扣款金額就已達9,000萬元。

朱士廷指出，在高點投資人擔心買了會套牢、但不買股市又一直漲，雖然現在是高點，但也沒人知道低點在哪，透過定期定額、定期定股、有參與就有機會，就像「台積電近十年買了從來沒有讓人後悔過、但這十年來怎麼賣都後悔，它不斷在創新高。」

朱士廷表示，現在全球疫情緊張，全球有1,800萬人確診，表示疫情擴散最高點未到，台灣雖然像平行世界、疫情控制相對好，永豐金控證券、銀行雙引擎也維持動能，但七月繳出好成績單，由於大盤成交量好帶動證券業表現，永豐金證券複委託業務持續成長，而永豐銀行銀行手續費也有很大進展，到2020年7月底資產快突破2兆元，都是正面向上趨勢，但仍不可掉以輕心。

朱士廷指出，對下半年經濟看法為「謹慎樂觀」，全球經濟仍受疫情衝擊，所以永豐仍會重視國內外風險控管，銀行在授信上會兼顧發展與社會責任。

朱士廷表示，永豐金控第二季稅後盈餘33.1億元，較上季大幅成長40.6％，獲利明顯較第一季回升，其中上半年手續費淨收益71.7億元，不僅較去年同期大幅成長28.3％，並創下歷年同期的新高，擺脫新冠肺炎的陰霾。

永豐金控2020年上半年淨收益185.7億元、稅後盈餘56.7億元，每股稅後盈餘0.50元，股東權益報酬率(ROE)7.73％，每股淨值12.98元。

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(中時新聞網)