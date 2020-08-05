朱錫珍今年1月在兒子曾國祥與媳婦攙扶下，步出醫院。(取自東網)

香港大哥大曾志偉，感情世界精彩，他曾在香港節目《志雲飯局》鬆口坦承自己結過3次婚，第一任老婆就是藝人寶媽王美華，而為他生下2個兒子曾國祥、曾國猷的則是現任妻子朱錫珍。然而與曾志偉分居20多年的朱錫珍，今(5日)傳出已在本週一逝世，目前尚未有曾家人出面證實消息。

朱錫珍與曾志偉分居20多年，曾志偉在香港發展，而她則帶著2個兒子移居加拿大，直到今年初才因為身體不適，返港檢查，並多次被港媒直擊頻繁出入醫院。當時由曾國祥攙扶出院的朱錫珍，被記者問起身體狀況，還表示精神不錯，未料今(5日)就被《鏡周刊》披露已在本週一過世消息，令人遺憾。

報導還進一步指出，雖然曾志偉與朱錫珍分居多年，但朱錫珍仍掌握著曾家經濟大權，曾志偉財產幾乎都是由她一手打理。據悉，曾志偉與朱錫珍是先同居，在女方為他生下2個兒子後，兩人才在1989年登記結婚。而朱錫珍也深知老公愛玩，與其要他專心家庭，不如手握經濟大權來的實際，曾志偉也曾私下表示：「我一早就攤牌了，她有身家，我有自由。」

(中時新聞網)