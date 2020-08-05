威力彩上月27日開出史上最高頭彩31.2億元，兩注分別開在台北大安區以及南投竹山鎮。外傳台北的那一注得主是在台新銀行法金部門上班的員工，人數還多達10名。而目前傳出最初的爆料者，是沒有參與到集資的台新員工。

台新銀行員工的威力彩中獎事件，後續風波不斷。先是傳出中獎員工堅持說中頭獎的那張彩券並非集資買的，遭人質疑是想獨吞獎金。後又傳出真實人數並非外傳的10人這麼多，而是只有4個人，所以每人可分得的彩金，實際金額反而更多，每人拿超過1億元。

還有名嘴在電視上透露，爆料者是對手銀行洩露出來的。但據《鏡週刊》報導，知情人士表示，將中頭獎消息外洩的正是當初沒參與到集資的台新員工。

台彩公司面對這種種傳聞，一概表示，得獎者尚未出面領獎，所以也不知詳情。而今日台新銀行董事長吳東亮今日針對台新銀行法金部門有10位員工集資包牌中獎等消息，回應說：「這是好事情，表示這邊很旺，若是真的話。」對集體離職之事，台新銀行則早就表示無此事，投注彩券屬於同仁下班後的私人行為，與公司無關。

(中時新聞網)