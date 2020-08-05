陸軍六軍團位於新竹某旅驚傳吳姓戰車副車長，在網路販售機動路線圖給民眾，遭同袍檢舉後送辦。桃園地檢署指出，該男偵訊後，依妨害祕密罪嫌，諭知5萬元交保。

據了解，該旅位於新竹，涉嫌販售軍中機密計畫的吳姓戰車副車長，屬於聯合兵種某營戰車某連。吳姓副車長是透過Line群組賣給不特定民眾，被同袍發現後，隨即向長官檢舉，長官驚覺此事，趕緊通報保防單位，轉通知憲兵隊處理。

憲兵隊逮住吳男後，7月17日送往桃園地檢署偵辦，檢察官訊後以妨害祕密等罪嫌，諭知5萬元交保。知情人士指出，該副車長僅是士官層級，獲得資料應是所屬單位的機動路線圖、工作圖等，研判機密價值有限。

不過軍方對該起洩密案也相當重視，雖然掌握該男子是意圖販售給民眾，但民眾購買用意，是否涉及間諜案等，都還在釐清中。1名曾在該旅服役的楊姓士兵則認為，副車長能掌握的機密有限，除非是接觸到階級較高的軍官，「否則哪有什麼特別的。」

國防部則發出聲明，指此案透過官兵檢舉反映與查處，顯示官兵具備保防安全警覺。針對洩密違法情事，秉持「毋枉毋縱」原則，一律依法移送司法機關偵辦。另持續加強國軍人員保密及法紀教育，確維國家安全。

(中時 )