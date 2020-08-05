日本疫情嚴峻，當局考慮再次宣布全國進入緊急事態。重災區大阪的官員日前推薦民眾使用漱口水防疫，導致漱口水被搶購一空，但專家抨擊，官員的建議「不科學」，稱這是政治喊話。

大阪府知事吉村洋文與市長松井一郎昨日（4日）在疫情記者會上公布一項研究結果，讓新冠輕症患者使用含碘的漱口水，對照沒有使用的患者，發現使用漱口水患者唾液內的病毒量減少。他說，如果唾液的病毒量減少，可降低飛沫傳播的風險。

吉村說，雖然仍在研究階段無法確定效果，但呼籲民眾多使用含碘的漱口水，「也希望大家不要囤貨」。

大阪羽曳野醫療中心主任松山晃文表示，需要進一步的研究才能確定，漱口水是否有助防止新冠變成重症以及降低傳染風險。他補充說，漱口水不會影響已進入體內的病毒。

面對記者多次質疑成效，吉村強調根據研究，向民眾提供訊息，至於有沒有成效，「不去做就不會知道」。他也說，漱口水不是治療藥物，只是呼籲民眾透過漱口可能有助避免疫情擴散。

關西大學教授高鳥毛敏雄說，對有咳嗽等感冒症狀的人來說，這麼做也許會有效，「但太過相信可以預防染疫的話，可能會造成危害。」

(中時 )