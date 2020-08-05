行賄抓重點！ 蘇震清、徐永明等4人皆「經濟委員會」

台北地檢署偵辦的多位現任、前任立委涉集體收賄案，其中，捲入SOGO弊案的民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明及時代力量前黨主席徐永明，其實都是立法院經濟委員會委員，且廖國棟、蘇震清、陳超明還曾當召委。其中有一會期召委選舉，時任時代力量黨主席的徐永明，票投自己，再保送國民黨陳超明一席。

據《中天新聞》報導，涉案的徐永明、陳超明、蘇震清、廖國棟都是經委會固定班底，上屆經委會選舉時，徐永明拒絕與民進黨合作，票投自己，等於保送國民黨一席，陳超明成功當選召委，國民黨當時還感謝時力、讚嘆時力。

對此，國民黨立委陳玉珍表示，特定目的是因為他要修改公司法，李恆隆才會找經濟委員會立委去從事這樣的工作(行賄)。至於，國民黨立委葉毓蘭則說，經濟、交通委員會對我們這些新科立委來說，基本上是沒什麼機會的，聞所未聞，什麼寫質詢稿有多少價碼，或者開公聽會有多少價碼，至少在內政委員會裡面是比較不會的。

而這些是否和施壓經濟部官員有連帶關係，也是檢調後續調查重點。另外，資深媒體人王時齊今(5日)在政論節目「新聞面對面」中針對徐永明涉賄案一事也批，難道黃國昌不知情嗎？認為欠社會一個交代。

(中時新聞網)