今（5）日在仙台球場進行的軟銀鷹、樂天金鷲隊之戰，樂天先發投手涌井秀章差點投出「無安打比賽」，直到9局上半1人出局後才破功，最後仍締造「1安打完封勝」，開季6勝0敗、自責分率2.33，在太平洋聯盟的勝投、自責分率排行榜領先。

涌井秀章甚至投了5.1局「完全比賽」，直到6局上1人出局投出四壞球而破功，接下來只能退而求其次，尋求「無安打比賽」。9局上他三振松田宣浩，剩下2個出局數就可達陣，軟銀派上川島慶三代打，擊出中外野一壘安打，棒子都打斷了，也毀了涌井的無安打美夢。

所幸涌井秀章定下心來，連續三振今宮健太、柳田悠岐，總共送出8K，拿下完封勝，比數6比0。這也是一場關鍵戰，樂天贏球後戰績追上軟銀，並列洋聯第1名。

涌井秀章去年底從羅德海洋隊轉戰樂天金鷲，他在2013年球季結束後宣布行使FA，從西武獅轉到羅德。不過最近3年勝投均未達到2位數，去年更只有3勝7敗、自責分率4.50。樂天花了一筆錢把他交易過來，希望他今年重振雄風，目前看起來是賭對了。

(中時 )