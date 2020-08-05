如果是台北人或新北人，生活範圍以雙北為主要地區活動非常正常，偶爾再到外地走走、旅遊。但你能相信嗎？竟有人活到30歲還沒踏出雙北過！網友爆料，一位友人不論工作、求學都待在雙北，這輩子還沒離開過雙北。網友質疑這根本太唬爛，但也有網友曝關鍵表示，「真的有可能！」

一位網友在PTT上詢問，「30歲沒出過雙北很誇張嗎？」原PO指出有位朋友告訴他，活到30歲都只在雙北活動，包括求學工作也都待在雙北，工作也不需要出差，儘管有外縣市的朋友，但只要有聚會都挑雙北的參加。問大家會不會很誇張？貼文一出馬上引起熱議。

網友聽聞竟然有人從沒踏出雙北，直呼「世界霹靂宇宙誇張」、「真誇張，超級誇張，扯到爆」。但也有人質疑根本是幻想文，認為不可能發生，「畢業旅行都沒去？多窮？」、「不可能，學校旅行都不參加喔？」、「楚門的雙北？」

不過，有網友認為其實並不誇張，認為雙北生活機能已足夠，不過沒去其他縣市跟沒出國應該是兩回事，認為原PO可能覺得與奇去雙北外，不如出國走走。網友說「為什麼誇張，他覺得雙北夠用啊」、「還好!附近很方便 我幾年沒離開我家超過兩個捷運站了」、「捷運到不了的地方根本沒必要去」、「雙北機能就是強到沒去其他縣市也沒差，每次去其他縣市交通真的麻煩死了，」、「雙北可能還好吧，你要是跟我說有人30歲都沒出過苗栗我會比較震驚」。

(中時新聞網)