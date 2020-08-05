編舞家黃翊以作品《黃翊與庫卡》走紅國際，自寫電腦程式，讓機器手臂能和舞者互動共舞，令觀眾驚奇。近期他再以機器人為主題創作，預計打造定目劇《機器人咖啡館》，讓觀眾走進咖啡店看表演，周邊有真人舞者和機器人，化身成店員，泡咖啡、端蛋糕，與觀眾互動，除了定目劇版，還會打造劇場版，預計明年5月7日在松菸文創園區首演。

黃翊表示，過去經常有觀眾和朋友建議他，可以把《黃翊與庫卡》變成定目劇版，讓更多人可以欣賞這部作品，他一直把這項建議放在心裡，「一直到有次妹妹帶著外甥來看表演，後來外甥一直繞著庫卡跳舞，這個畫面啟發我，我好像從來沒有做過給小朋友看的作品，希望未來《機器人咖啡館》是一個能讓大人、小孩都能一起欣賞的作品，我會做出成人版、親子版不同的呈現方式。」

主題選定為咖啡廳，黃翊說，合作夥伴們都很喜歡喝咖啡，「加上我很喜歡碧娜鮑許，以及她的經典作品《穆勒咖啡館》，咖啡館就是一個很生活化的場域，很多事情會在咖啡館發生。」

《機器人咖啡館》預計每場有7位表演者，飾演店員、客人，每場限定15名觀眾，動用餐具、以及烹飪時的聲響，成為音樂，還有許多與觀眾互動的橋段設計。現場會有小型庫卡，會幫忙泡咖啡、做餐點。

此外，在劇場演出的版本，會把咖啡館的小吧檯搬上舞台，表演者就在上頭演出，特別的是，黃翊說，劇場版本會使用兩台庫卡協助轉播，「觀眾可以看到現場表演的即時轉播，以電影形式拍攝下來。」

黃翊表示，這種現場演出、現場拍攝錄製的方式，可協助為作品做不同角度的影像記錄，黃翊表示，未來可研發攝影機器人，和攝影師相互合作，「攝影機器人能事先精準地安排預先想拍攝的畫面，同時可以拍攝一些比較大膽和特別的鏡頭，而攝影師除了在現場定位做記錄，還可時時保持機動性，做不同的調整，這兩種不同的記錄方式相互配合，可為表演留下更全面的記錄。」

(中時 )