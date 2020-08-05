桃園航空城徵收案地方反彈聲浪不斷，桃園市長鄭文燦5日再釋出「好康」，將幫忙徵收戶找營建廠商，每坪單價壓在8萬，最多不超過8.5萬，並要求都發局提供樣品屋範本，分梯安排「賞屋」，協助重建家園。

鄭文燦說，市府已發包3個基地的安置住宅共1200戶，民航局也委託市府興建1200戶至2000戶，指示地政局與工務局一定要一戶一戶調查，確認每戶居民要選擇領取現金補助、安置街廓的土地或安置住宅。

鄭文燦提到，目前桃園已完成的社會住宅，3房的房型近似安置住宅的規格，有30坪、40坪和50坪的規模，將分梯次安排各里長至社會住宅參觀，增加市民對安置住宅的信心。

針對選擇安置街廓的民眾，安置拆遷的聯合服務中心可提供協助，他也宣布要協助居民蓋房子，將遴選合格的營造廠商，推薦給在地居民，希望成本壓在每坪8萬，即使建材上漲，也不能超過8.5萬，他提到，目前航空城計畫區拆遷補償每坪在8.5萬至9.8萬間，優先搬遷區會超過10萬元，市府推薦的廠商就能幫住戶「蓋到好」，住戶們想要共同興建，或採取標準化式樣，或是想要個別化建築都可，他也指示都發局研議安置住宅的標準式樣，供在地居民參考。

鄭文燦說，近來市民參與優先搬遷區的意願也提高，市府採取自願優先搬遷區的雙軌制，若街廓與工區經認定具完整性且可分離，市府即讓該區域畫入優先搬遷區，期盼同仁持續秉持同理心、將心比心，協助市民朋友爭取最大的權益，也呼籲在地居民不要被錯誤的網路謠言所影響。

(中時 )