李欣恬／台北報導

目前在台灣最為知名的定目劇，是位於台南十鼓仁糖文創園區的十鼓擊樂團表演，每年收入約為1億元，每天約演出2場，十鼓團長謝十表示，打造定目劇，需要兼顧市場和藝術性，「但台灣的市場不像美國那麼大，因此規模不要拉大，走精緻而巧的路線，可以走得長久。」

謝十表示，台灣的表演藝術環境，和韓國較為類似，適合小戲、小型表演，以表演者的能量感動觀眾，「韓國有亂打秀，就是很典型的小型又受歡迎的表演，而鄰近的澳門太陽馬戲團停演，也說明了在市場不夠大的狀態下，規模太大，反而有點危險。」

謝十表示，一部定目劇平均需要經過2到3年的考驗，「這些考驗包括觀眾反應、票房收益、周邊景點的配合等，需要經過一定的實驗，慢慢成形。同時也要設定好目標觀眾群，才能做好的發展。」

此外，謝十表示，以十鼓的經驗，「節目內容必須和台灣的人文風景相關，走原創路線為佳，不要複製別人的概念，自己發展自己的特色，好好經營。」

近期同樣打算打造定目劇的編舞家黃翊表示，他還在學習和研究，定目劇必須要有非常精緻的設計和安排，他期望未來能製作一部像在美國百老匯熱演的《破銅爛鐵》（STOMP）般受到觀眾喜愛，又願意一看再看的作品，「定目劇要能同時符合市場與藝術性，不是直接把原本劇場內演出的劇目，直接搬到一個地方定期演出，而是需要有更為精緻的設計，讓觀眾願意一來再來，看不膩。」

(中時 )