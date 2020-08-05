青銅輪牙馬車車體。 (圖/中新網)

大陸陝西省考古研究院7月30日正式對外披露，堪稱西周「第一豪車」的青銅輪牙馬車，在文物保護人員幾年來保護修復，已清理保護完畢。未來將置於陝西考古博物館內展出，這是目前唯一一套保存完整的青銅輪牙馬車，距今達2800年。

據陸媒指出，從2017年到2019年，陝西省考古研究院文物保護人員對周原遺址賀家村出土的青銅輪牙馬車進行清理保護。通過清理可以看到，這套馬車遺蹟由車體和四匹馬的遺骸組成。隨著清理和保護工作的逐步開展，這套西周晚期的青銅輪牙馬車逐漸揭開了神秘面紗。這套馬車長3.13米，寬2.7米，高1.5米。DNA分析結果顯示，與馬車配套的四匹馬不僅都是成年公馬，而且都是純色的黑馬。除了裝飾華麗複雜，車廂裝飾有大量鑲嵌綠松石的青銅構件、薄壁青銅獸面裝飾以及玉器和彩繪構件。它最獨特的地方在於整個車輪的外沿全部由青銅鑄造而成。這是目前所發現的第二例，也是唯一一套保存完整的「青銅輪牙馬車」。

陝西省考古研究院研究員王占奎根據車輪上的痕跡判斷，這輛馬車很少使用過，它不是用來作戰的戰車，而是代表著某種西周高等級貴族的禮制，是儀仗用車，儀禮性質的車。

(中時新聞網)