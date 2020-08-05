羅霈穎3日驟逝享年59歲，震驚演藝圈，她一生灑脫愛恨分明，在秀場時代更是大鳴大放，火辣外貌及機智愛抬槓的形象永留觀眾心中。張魁當年開公司，旗下有于楓，他也經常幫羅霈穎安排秀場演出，他與羅霈穎交情好，7月31日還互道早安，沒想到竟成最後聯繫，他5日受訪談到好友感嘆：「她這一生沒白過，轟轟烈烈非常顯赫，該玩的也玩了，該愛的也愛了，該恨的也恨了，是一個難能可貴的奇女子，唯一的遺憾就是缺乏平凡的愛。」

張魁認為羅霈穎的人生過程非常坎坷，充滿很多情感波折，「當然她也很放開心胸去面對她的人生，接納很多不同類型的朋友，來往過程中都是她生命的過客，也帶給她很多歡樂與傷感」。他認為好友人生走到最後，唯一的遺憾缺乏平凡的愛，「什麼叫平凡的愛？她沒有丈夫陪伴，也沒養育過小孩，這是她獨缺的平凡的愛，其他方面，她真的沒白活」。他也忍不住感嘆人的渺小，「剛打完招呼，回頭就沒了，我心裡面很傷感」。

張魁剛送走馬如龍，又得知羅霈穎驟逝噩耗。（資料照片）

張魁公司過去引進著名的大衛魔術，當時接待工作就是找羅霈穎負責，「她美國學校畢業的，在我認識的女孩子裡面，既漂亮、率直又講義氣，而且最難能可貴的是氣質也好，家庭教育各方面都不錯」。回想那段輝煌的秀場時光，他最難忘羅霈穎的敬業，「她大剌剌，身材又好，服裝總是很火爆，還有縷空設計，載歌載舞豔光四射，台上開玩笑葷素不忌，她是顆非常閃亮的星，當年羅霈穎、馬世莉她們幾個都是舞台上不可缺少的亮點」。

(中時 )