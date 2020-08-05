晚間原訂開放陸生返台政策急轉彎，對此陸委會表示，我於7月22日開放包括陸生在內之應屆畢業境外生返臺入境就學。惟開放迄今已逾2週，實際入境返臺陸生人數僅寥寥十餘人。因近期已發生多起陸方阻撓陸生返臺就學個案，諸如包括陸生申請來臺證件「大通證」簽注遭受刁難，或要求其提出我方學校證件不得出現「國立」等文字。「到底是何方阻撓陸生來臺，已相當清楚。」

陸委會認為，陸方對於急需返臺完成學業的應屆畢業陸生尚且如此，實在難以期待陸方會同意其他陸生能順利來臺。

陸委會指出，向來主張兩岸關係正向發展是雙方共同的責任，因此，在陸方對陸生返臺仍設置政治障礙的情況下，政府仍將持續觀察陸方反應，在雙方善意互動的前提下，視疫情發展，秉持循序漸進、井然有序原則，審慎研議開放時機。對於暫未能入境的陸生，本會仍將會同主管機關教育部請各校持續辦理安心就學方案給予協助。

(中時 )