第六感還是有人託夢？一名住在美國北卡羅萊納州的除草工人凱文（Kevin Clark），直覺感應該州的西半部藏有500萬美金（約台幣1.46億）的刮刮樂，因此開車跑遍40家彩券行，想不到竟然真的讓他刮中大獎500萬美金。
刮中大獎的凱文，扣稅後領取了210萬美金（約台幣6千1百萬），凱文表示「我真的感覺會開在北卡州的西半部」，於是他去了40家彩券行，買下所能找到的「Mega Cash」刮刮樂，最辛苦的一張，就屬位於斯旺南諾（Swannanoa）的加油站經銷商，凱文奔波了4小時，終於買到加油站最後一張「Mega Cash」。
但也是這張刮刮樂，讓凱文爽中500萬美金，他形容中獎瞬間「當我刮開發現中了頭獎，我開始發抖且哭了」，而凱文並沒有透露，究竟花多少錢買一張售價20美元（約台幣587元）的刮刮樂，僅表示投資報酬率相當值得。
選擇一次領完獎金、晉升百萬富翁的凱文，因為一直以來對房地產有興趣，因此打算用這筆錢投資房地產與小型企業。
文章來源：winknews
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。