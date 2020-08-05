第六感還是有人託夢？一名住在美國北卡羅萊納州的除草工人凱文（Kevin Clark），直覺感應該州的西半部藏有500萬美金（約台幣1.46億）的刮刮樂，因此開車跑遍40家彩券行，想不到竟然真的讓他刮中大獎500萬美金。

刮中大獎的凱文，扣稅後領取了210萬美金（約台幣6千1百萬），凱文表示「我真的感覺會開在北卡州的西半部」，於是他去了40家彩券行，買下所能找到的「Mega Cash」刮刮樂，最辛苦的一張，就屬位於斯旺南諾（Swannanoa）的加油站經銷商，凱文奔波了4小時，終於買到加油站最後一張「Mega Cash」。

但也是這張刮刮樂，讓凱文爽中500萬美金，他形容中獎瞬間「當我刮開發現中了頭獎，我開始發抖且哭了」，而凱文並沒有透露，究竟花多少錢買一張售價20美元（約台幣587元）的刮刮樂，僅表示投資報酬率相當值得。

選擇一次領完獎金、晉升百萬富翁的凱文，因為一直以來對房地產有興趣，因此打算用這筆錢投資房地產與小型企業。

(中時新聞網)