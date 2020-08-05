台灣接連幾天出現境外移入確診案例，話題也在網上延燒，有網友指出，最近幾起案例境外移入案例，若是下飛機就進行檢測，就能有效隔離這些確診患者。不過有網友揭開盲點，「其實真正重要的是居家檢疫。」

原PO在PTT上發表個人看法，「不是很明顯入境不普篩就會發生最近這幾起案例嗎？」並表示，等到患者回國後得知確診，鍋變成台灣背，且還需大費周章調查接觸史。更直言，「這幾次運氣好沒事，萬一有事呢？成本有比較低嗎？」他疑惑為何不在入境者下飛機就篩檢，有效率又最安全。

貼文一出網友也紛紛回應，「普篩經費全民買單，還是你要出?」、「普篩算是區別責任吧，但這個錢要給誰出？重點還是14天啊」、「隔離完再篩比較準確吧」、「應該是隔離完再篩，商務來台的要收錢。」

也有網友分析，更重要的是14天的居家隔離檢疫，「假設今天執行入境普篩，若驗出陽性肯定隔離，那驗出來是陰性呢？不可能放出來讓他們跑，畢竟有可能是偽陰性，實質上還是有傳染力；那既然驗出來無論陰或陽性都要關起來觀察，那普篩意義何在？」

此外，據本報報導，對於為何不願實施入境普篩，陳時中表示，主要是考量居家檢疫者，若感染在十四天過後傳染力已不大，因此暫不考慮實施入境普篩。雖考量過居家檢疫結束前再進行一次普篩，但最後專家們認為，若真有感染者，經十四天隔離後應已無太大傳染力，無論是理論上或實務上的操作已無太大必要。

(中時新聞網)