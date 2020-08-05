（聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，目前高收益債利差仍有收歛空間。圖／黃惠聆）

全球逐漸經濟解封，美歐中的綜合採購經理人指數已從低點反彈。聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，因各國疫情曲線走勢與產業復甦腳步不一，市場未見V型急彈，全球極低利環境下，多數券種利差仍高於長期平均，因此，高收益債有再收歛的空間，也就是高收益債仍具投資吸引力。

聯博投信在5日舉行下半年投資展望時，聯博投信固定收益資深投資策略師江常維作以上表示。

在美國高收益債券中，江常維說，部分「被降評」的墮落天使是值得留意。這些發債公司進入高收益債市場後，投資評價常被低估，且債券價格表現往往優於從發債時就是高收益等級的債券，因此較具投資價值。

江常維表示，高收益債目前的利差約在650點左右，依過去歷史來看，從2000年以來，高收益債利差在650點只有30％的機率，也就是說有70％的時間，高收益債的利差都是低於650點。在這個水準進場的話，未來通常一年到兩年的報酬率都還不錯，未來正報酬率的機率也是比較高的。高收益債長期平均利差大概是在480～490點左右，所以以現在的水準來說，是可以去布局高收益債。

至於投資人擔心的高收益的違約率升高問題，江常維表示，在5、6月高收債持續出現違約，違約率超過6％左右，比平均水準來得高，在歐洲也是同樣的有這個現象，預估未來12個月的違約率大概是在6～9％左右，其實這個預期值已經比原先在5月做的預期值稍微調降一些，主要是因經濟復甦比原先預期來得快，以及油價反彈也讓經濟出現動力，所以對於企業影響沒有之前的那麼悲觀，若從過去過去經驗來看，在違約率高時進場往往有較不錯的報酬率，如2003年、2009年跟2016年，當高收益債債的市場違約率比平均水準高的時候進場，當年度可以創造還不錯的一個報酬率。

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