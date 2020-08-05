（白蘭氏三得利台灣分公司總經理張桂珠（左4）及彰化縣副縣長洪榮章（左5）等人，5日聯合推廣8月暑期安心遊彰化系列活動。圖／劉朱松）

白蘭氏健康博物館5日與彰化縣政府聯合推廣8月暑期安心遊彰化系列活動，並與在地旅宿業者合作，推出住宿就送白蘭氏雙認證雞精，以期帶動觀光人潮。與會的白蘭氏三得利台灣分公司總經理張桂珠表示，公司除擴大研發經費外，今年新推出白蘭氏「萃雞精」等兩項新產品，在台灣銷售之後，也打算首度外銷香港，進而搶攻華人雞精市場。

白蘭氏三得利台灣分公司旗下彰濱廠區，設有雞精生產工廠，及白蘭氏健康博物館，廠區有二條生產線。其中，一條專門生產傳統雞精及蜆精等多種玻璃罐飲品；另一條生產軟袋包裝的萃雞精（包括孕哺滋養菁萃及膠原蛋白菁萃二款）。

白蘭氏健康博物館長吳雅婷強調，由於旗下彰濱廠區，是該集團唯一生產「萃雞精」工廠，未來外銷市場，除了鎖定香港市場外，內部還評估進軍最大雞精市場的泰國，及華人較多的新加坡市場。

至於擴廠部分，白蘭氏健康博物館後面，還預留約1公頃土地，公司內部評估多元規劃，不排除自行生產白蘭氏品牌的錠劑等產品，或替母公司三得利代工飲品，或是增產公司現有瓶裝雞精，及軟袋包裝的萃雞精等產品。

為響應振興三倍券政策，彰化縣「振興三倍券彰化三倍購GO+」第二波加碼活動，暑期熱烈展開，今年底前，凡在彰化店家消費滿500元，有機會抽中大獎，這次總獎額高達320萬元。

與會的彰化縣副縣長洪榮章指出，彰化除了以美食小吃聞名全台外，近年來也積極開發觀光工廠，縣內有多達14間觀光工廠，其中，光是鹿港就有6間，是「寓教於樂」兼具的旅遊首選。

白蘭氏健康博物館是全台首座以健康為主題的博物館，除設有業界唯一公開製程的空中走廊外，館內還有趣味十足的「腦波爆米花」體驗及文創商品DIY活動，皆深受大小朋友歡迎。

白蘭氏健康博物館也在暑假期間，祭出使用振興三倍券消費優惠，多款商品買一送一、滿額加滿贈優惠；另全館DIY活動，也可享有1.5倍加值優惠。白蘭氏健康博物館8月祭出「暑期安心遊彰化」系列活動，結合「親子互動」、「創意料理」主題，趁著暑假期間，推出「健康動吃一夏」活動。

此外，為秉持安心旅遊原則，並體恤長程出遊的旅客，白蘭氏健康博物館除持續落實防疫措施，也與在地旅宿業者合作，推出住宿就送白蘭氏雙認證雞精活動。

(工商 )