埔里鎮長廖志城出席說明會表示，規劃改善埔里水環境，讓鄰近的南港溪及枇杷城排水重現埔里好水風采。（林心柔攝）

埔里最有名便是「好水」，但汙水排放問題讓小鎮好水環境略失色彩，有感於此，埔里鎮公所積極向水利署爭取改善周邊地區整體水環境規劃，5日在鎮公所舉行規劃說明會，提出南港溪及枇杷城排水周邊將規劃河道景觀、親水設施建設等，打造埔里新熱點。

5日在埔里鎮公所舉辦埔里鎮南港溪及周邊地區整體水環境營造規劃說明會，埔里鎮長廖志城、地方里長及鎮民代表等人皆到場，由廠商進行簡報，說明埔里水環境營造規劃內容。

廖志城表示，埔里近年特色產業蓬勃，加上都市發展，也漸產生汙水排放等問題，過去河川治理也以防洪安全為優先目標，小鎮好水環境略失色彩，有感於此，埔里鎮公所遂積極向水利署爭取「埔里鎮南港溪及周邊地區整體水環境營造規劃案」，讓鄰近的南港溪及枇杷城排水重現好水風采。

廠商指出，計畫範圍是鎮內南港溪及枇杷城排水，首以興大實驗林周邊為主規劃枇杷城排水親水區，包含汙水截流設備、植生淨化系統、河道及河岸景觀營造、親水設施建設等，並連結既有的觀光熱點及休憩空間，帶動河岸發展。

對於何時展開工程，埔里鎮公所工務課長黃木良回應，目前已提出工程計畫給水利署，後續會依水利署核定後辦理工程相關事宜，若開工枇杷城親水工程暫估一年可完工，未來也會持續向中央爭取經費，改善其他堤岸景觀、自行車道等。

(中時 )