有關一名陸軍士官在網路上販售演習計畫，國防部今（5）日表示，全案係官兵主動檢舉反映，國防部獲報後，即通知憲兵隊報請檢察機關指揮偵辦，及時阻止資料外流，成功遏止洩密情事肇生，並將涉案人員移送法辦。

國防部強調，全案端賴官兵檢舉反映與查處，顯示官兵具備保防安全警覺。針對洩密違法情事，將秉持「毋枉毋縱」原則，一律依法移送司法機關偵辦；另持續加強國軍人員保密及法紀教育，確維國家安全。

(中時 )