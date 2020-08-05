軍方送辦士官販售演習計畫 22:012020/08/05 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有關一名陸軍士官在網路上販售演習計畫，國防部今（5）日表示，全案係官兵主動檢舉反映，國防部獲報後，即通知憲兵隊報請檢察機關指揮偵辦，及時阻止資料外流，成功遏止洩密情事肇生，並將涉案人員移送法辦。 國防部強調，全案端賴官兵檢舉反映與查處，顯示官兵具備保防安全警覺。針對洩密違法情事，將秉持「毋枉毋縱」原則，一律依法移送司法機關偵辦；另持續加強國軍人員保密及法紀教育，確維國家安全。 (中時 ) #國防部 #官兵 #機關 #洩密 也許您會感興趣 政治熱門新聞 攻擊韓的人現形了 夏春湧諷：他們不止怕韓 更怕被關到死 - 政治 時力北市議會全滅！徐永明涉貪惹禍 台北市議員黃郁芬、林穎孟宣佈退黨 - 政治 標案我全都要！綠營6「御用評委」曝光 網：難怪韓喊特偵組被做掉 - 政治 林佳新爆：朋友圈流傳一句話「還好是國民黨在野」 - 政治 南市衛生局長傳不倫戀 車震女秘鹹濕對話全都錄「等等要雙贏」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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