櫃買中心今（5）日表示，美國疫情再度延燒，新增病例數居全球之冠，7月31日美國二年期公債殖利率更創下歷史新低，代表市場對未來展望再度轉向保守。中信投信認為，美國聯準會上周再度放話，將動用一切工具穩定經濟，研判購債金額仍將穩定支撐債市，而從目前聯準會購債方向來看，不僅集中於購買投資等級債，特定產業例如電信業債，也已成為市場關注焦點。

中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，截至7月底，美國新冠確診病例數已突破400萬人，部分地區再度封城，經濟基本面恐再受挫，加上新一輪財政刺激可能延遲出爐，股市的資金活水面臨不確定性，目前市場風向悄悄由股市轉向債市。

張勝原分析指出，根據Refinitiv Lipper研究，投資等級債連續16周淨流入，累計流入金額超過1,000億美元，而且整體資金流向越來越猛烈，過去一週就增加79億美元，成為有紀錄以來單週淨流入第五高。張勝原認為，資金流向透露出的訊息，一方面代表市場風險趨避，另方面可能是市場看準聯準會購債力道集中於投資等級債，若市場不幸面臨風雨飄搖，這些投資等級債的發行人還有聯準會當靠山。

自從聯準會6月中宣布購買個別公司債後，聯準會買盤呈現「逐漸偏重購買個別公司債，尤其集中於投資等級債」，甚至於6月29日時，聯準會購債金額已經超過一半用於購買個別公司債。若進一步觀察聯準會持債情形，截至7月10日為止，購債前15大全數為投資等級債，且購債前3大債券中，電信債就佔了2檔，顯示在眾多投資等級債中，聯準會似乎更偏好電信債。

聯準會目前持有個別公司債第一名為美國電信公司AT&T、第三名為美國電信公司威訊電信（Verizon），與中信全球電信債ETF（00863B）所持有第一及第三大成分債相同。中信投信表示，中信全球電信債ETF直接受惠聯準會買盤，也是疫情受惠產業，疫情推升居家工作趨勢，使5G需求比以往更加熱烈，於題材面助攻下，截至今年7月底止，中信全球電信債ETF今年以來報酬率達11.21％。

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