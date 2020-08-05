中美關係持續交惡，美國頻頻對中國極限施壓。日前有消息稱，川普（Donald Trump）正在秘密計劃轟炸黃岩島。有港媒指出，美國此舉要視菲律賓態度。這可能迫使菲律賓總統杜特蒂下令，菲律賓不參與包括美國在內其他國家在南海舉行的聯合軍演，避免進一步激化緊張局勢。

據日本《讀賣新聞》披露指稱，美國總統川普原本在7月12日秘密計劃轟炸黃岩島。只要其一聲令下，美軍就立刻付諸實施。這則消息是從白宮內部流傳出來的，而轟炸黃岩島所帶來的政治、軍事和外交危機，川普也進行了「沙盤推演」。

對此，香港《南華早報》8月4日引述觀察家說法稱，美軍攻擊黃岩島可能會引爆與中國的全面衝突，因此可能性不高，尤其是在沒有菲律賓點頭的情況下。

但菲律賓總統杜特蒂突然表示，在菲律賓12海里領海海域之外，禁止菲軍參與他國在南海的演習。並指出，倘若某一國家的行動被視為挑起戰端，緊張情勢將會升高，因此希望演習的各方​​審慎小心，避免可能進一步加劇緊張局勢的誤判。

黃岩島位於北緯15°07′，東經117°51′，距中沙大環礁約 160 海里，東距菲律賓蘇比克灣約126海里，黃岩島與菲律賓之間是深達5400米的馬尼拉海溝。與西沙、南沙島礁密集不同，黃岩島是周邊數十萬平方公里海域內唯一露出水面的礁盤，位於國際重要水道，戰略地位十分重要，目前被大陸控制中。

(中時新聞網)