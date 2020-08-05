美國海軍陸戰隊周二宣布，潛水調查人員已尋獲上週沉沒的AAV-7兩棲突擊車，水下探測器也找到未及時逃出的陸戰隊員遺骸。

星條旗報 (Stars and Stripes)報導，美國海軍陸戰隊的一份聲明表示，第15海上遠征部隊的馬金島號(USS Makin,LHD-8），在星期一確定了沉沒AAV-7的位置，然後民間水下調查船HOS Dominator，派出水下探測器，識別到了AAV-7以及車上罹難的隊員。

2018環太平洋演習，美軍陸戰隊的AAV-7登陸車。(圖/US MARINE)

事件發生在上週四，陸戰隊在傍晚完成加州外海的聖克萊門特島（San Clemente Island）的登陸訓練，正準備返回加州時，其中一輛AAV-7突然漏水並快速下沉，車上16人有8人逃出，另有8人失蹤，其中1人是駕駛兵。

經過持續數天的搜救，在週日，美國海軍已確定失蹤的8人都已罹難，生存者的搜救就停止了，但同時，對於死難者的尋者則展開。

海軍目前希望能撈起AAV-7，連帶8名軍人的遺體，這相當有難度，該車重約26噸，沉沒地點的海洋深度為385英尺(117公尺)。

美國陸戰隊遠征軍司令約瑟夫·奧斯特曼中將(Joseph Osterman)在上周五表示，當兩棲突擊車開始下沉時，附近的2輛車和1艘安全船，立即趕到現場，但沉沒速度太快，就看著它沒入海水中。

目前美軍的AAV-7已完全停用，調查兩棲突擊車的問題，目前海軍陸戰隊有800同型車。

(中時新聞網)