時代力量前主席徐永明捲入SOGO收賄案，稍早宣布已申請退黨，而時代力量決策委員會今(5日)晚間開會後決議，10位決策委員即刻總辭，並於3週內改選，而風波未息，台北市議員黃郁芬、林穎孟也在晚間宣布退出時代力量，這也意謂著時力在北市議會的席次全滅。消息曝光後，民進黨桃園市議員王浩宇則是在臉書分析，時代力量短時間會繼續下去，但未來也要看邱顯智的努力，但他也說「之前自己不斷批評時代力量卻被罵找碴，但如今我說的話一個個應驗了。」

王浩宇今晚在臉書上傳一段影片，提到黃郁芬、林穎孟宣布退黨後，很多人問他「時代力量會繼續嗎？」對此，他回應，首先時代力量是在國會有席次的政黨，也有補助款，所以這個短時間會繼續下去，那議員們現在遇到的挑戰是，它的支持度降到2％以下，一個政黨至少要在5％支持度，才能在那個選區當選。

王浩宇直言，也就是說，就算在應選10席的選區內，時代力量也難以當選議員了，所以在全國方面，這些議員要面對持續留下或離開的挑戰，否則2022連任的機會會變得很低，重點還是說這個政黨從高度道德標準、高度期待，到現在變成這樣，「我覺得我之前不斷批評，很多人都覺得我在找碴，我說的話一個個應驗了，未來要看邱顯智主席努力」。

(中時新聞網)