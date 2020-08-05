中職今天在桃園棒球場進行一場富邦悍將與樂天桃猿的「大混戰」，裁判也加入戰局成了不斷抗議、申訴輔助判決的對象，樂天靠著林智平7局下的2打點安打逆轉戰局，終場樂天4比3力克富邦。

富邦排出羅力登板先發，投了7局被打8安打、失4分，不過只有2分自責分。地主樂天先發投手威拉諾主投6局被打8安打、丟3分；蘇俊璋中繼1局無失分拿到勝投，陳禹勳救援最後1局獲得生涯第100次救援成功。

此役3局上，富邦李宗賢打出一壘方向滾地球，一壘手接球後傳給補位游擊手封殺跑者，再傳回一壘時，裁判判定安全上壘，這一判定已讓猿隊很有意見，隨後李宗賢靠著張正偉、張進德安打首開紀錄。

富邦在5局上再因張正偉、高國輝各有1打點安打，取得3比0領先；5局下，猿隊攻占一、二壘，林承飛擊出「內野飛球」宣告出局，再度引起猿隊不滿，總教練曾豪駒衝入場中抗議，最後靠著富邦投手暴投，猿隊拿到1分。

6局下，猿隊二三壘有人，廖健富打出高飛犧牲打，帶有1打點；7局下，猿隊啟動林立代打，獲得敬遠保送，陳晨威安打，滿壘，林智平打出2打點安打，猿隊4比3逆轉，可是陳晨威被觸殺在三壘，再一次讓猿隊教練不高興。

(中時 )