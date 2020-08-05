新北市副市長謝政達今晚率隊到室內視聽歌唱場所聯合稽查。（新北市消防局提供）

新北市副市長謝政達今晚率隊到室內視聽歌唱場所聯合稽查。（新北市消防局提供）

新北市長侯友宜今（5）日宣布即日起針對密閉空間強制執行實名制與戴口罩等防疫措施，未落實者就開罰。晚間副市長謝政達即率公共安全聯合稽查小組到板橋區2處室內視聽歌唱場所宣導及稽查，查出有安全門無法自動關閉、受信總機迴路異常、撒水頭防護半徑不足等缺失，已要求業者限期改善。

新北市已於7月31日公告轄內舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室等，應落實實名制、於入口處量體溫、保持社交距離及提供洗手設備等防疫措施，否則將依傳染病防治法，處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並得按次處罰。

謝政達表示，市府各單位除加強宣導，有必要時也將加強聯合稽查力道，呼籲市民遵循新型態安全生活模式，防範社區感染，也請市民盡量少至人多、不通風公共室內場所消費，如無法保持社交距離，請務必戴上口罩，以免再次發生衍伸交叉、群聚感染情事，請店家及民眾持續落實防疫工作，共同維護防疫的成果。

(中時 )