前時代力量黨主席徐永明涉嫌SOGO收賄案，獲80萬元交保，並宣布退出時力。「老天鵝投票所」發起網路投票「時力能重拾社會大眾的信賴嗎？」截稿為止，居然有高達78％的網友認為「不可以」，22％則認為「可以」。

臉書粉專「老天鵝娛樂」指出，前時力黨主席徐永明涉嫌SOGO收賄案，時代力量黨中央證實，已經收到徐永明的退黨申請書。代理主席邱顯智表示，徐永明已完成退黨程序，時代力量將啟動反省與革新的道路，稍晚也將召開決策委員會，討論相應步驟。黨內人士表示，徐永明退黨後就即不具黨員身分，因此也無需至紀律委員會說明。

「老天鵝娛樂」發起網路投票「徐永明於今日完成退黨程序，你覺得時力能重拾社會大眾的信賴嗎？」，截稿為止，已有7千多人參與投票，高達78％的網友認為「不可以」，22％則認為時力能重拾社會大眾的信賴。

網友表示，「不是用黨紀，自己處分退黨，這樣算什麼，打貪道德這麼高調，處理卻這麼低調，不符合時代力量的主旨，那就自滅而已。」、「時力應該就到此為止了...其他人快跳船吧，不然就跟著賠進去了！」、「退黨就不用去紀律委員會被電了。」、「得罪了選民還想洗白...沒那麼容易！！」

(中時新聞網)