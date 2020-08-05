新加坡今年已出現2萬2403例登革熱病例，刷新2013年全年創下的22170例歷史最高紀錄。新加坡國家環境局5日更新的數據顯示，截至4日，新加坡每周新增登革熱病例連續8周超過1000例。

新加坡媒體報導稱，截至8月2日，新加坡今年因感染登革熱病毒死亡人數已達20人。此前新加坡因登革熱死亡人數最高紀錄是在2005年，有25人死亡。

新加坡國家環境局稱，除了繼續展開全島檢查行動，國家環境局也與各政府機構合作派發宣傳單和防蚊劑，同時呼籲居民使用防蚊用品、在角落噴灑殺蟲劑和穿上長袖和長褲，並繼續清理家中積水，防止蚊蟲滋生。

登革熱是由登革熱病毒引發的急性傳染病，主要透過病媒蚊傳播，在熱帶、亞熱帶地區流行。專家表示，登革熱在東南亞地區長期存在，對它的治療方式已比較成熟，不會佔用太多醫療資源。

新加坡《聯合早報》援引國家環境局的話說，多種因素導致今年新加坡登革熱病例激增，除了天氣熱、雨水多導致登革熱病毒主要傳播媒介伊蚊數量增加之外，今年採取的新冠疫情隔離措施使得除草等活動受到影響，一些公共區域疏於維護，也有助蚊蟲滋生。

(中時 )