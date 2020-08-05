美國電動卡車製造商尼可拉（Nikola）4日公布上市後首次財報，該季虧損大於華爾街預期，且表示新冠肺炎疫情造成供應鏈中斷，不過尼可拉強調疫情不致影響公司長期目標。

尼可拉於6月進行首次公開發行（IPO），上市後股價隨即翻倍。2020年迄今，尼可拉股價累計狂飆273％，表現遠遠超越大盤，同期標普500指數僅上漲2％，而道瓊指數下跌6％。不過尼可拉的股價在過去一個月下挫約32％。

尼可拉第二季淨損8,660萬美元，每股虧損33美分，損失幅度大於一年前同期的1,680萬美元，或每股虧損6美分。排除一次性項目後，第二季調整後每股損失16美分，高於分析師預估的虧損13美分。

尼可拉尚未開始販售卡車，故無營收。尼可拉正大舉支出提升產能，截至第二季，該公司帳上現金將近7億美元。

尼可拉在聲明稿指出，「新冠肺炎疫情造成尼可拉供應鏈中斷，但公司正在採行補救措施，以降低對生產時程的影響。我們相信疫情不會對尼可拉的長期目標造成重大影響。」

尼可拉表示，氫動力長程電動卡車Nikola Tre將於2021年第四季開始投產，最初部分卡車將在尼可拉的德國工廠生產，該廠房正在改裝，完工後的廠房一年可生產1萬輛卡車。

此外，尼可拉亦表示，「位在亞利桑那州柯立芝（Coolidge）的工廠已在7月23日動土，完工後兩班制全產能每年可生產3.5萬輛卡車。第一階段工程預計在2021年第四季完工。」

尼可拉執行長羅素（Mark Russell）在新聞稿指出，在邁向全球重型卡車市場的零排放交通工具領導者之路，尼可拉於2020年第二季達成里程碑。

(工商 )