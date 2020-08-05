好天氣回來了！氣象局指出，隨著今年第4號颱風哈格比遠離，太平洋高壓也西伸過來，天氣逐漸穩定，呈現高溫晴朗的天氣。但中午午後對留仍旺盛，中南部、北部及山區還是會有較大雨勢。至於南邊海洋仍有許多低壓雲系滯留，仍有發展成擾動可能，專家指出，周日（9）後水氣增多，全台天氣恐有顯著變化。

氣象局指出，明天（6）各地多雲到晴，太平洋高壓影響帶來偏東南風，迎風面的花東地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨出現。至於颱風哈格比已進入黃海海域並持續減弱，對台無影響。各地白天大致炎熱，高溫多在33至35度，其中西半部、宜花內陸區及台北盆地有局部36度以上高溫發生的機率。

明（周四）到爸爸節（周六），天氣會更加穩定，午後雷陣雨方面，還是要注意中午後中南部地區（特別雲嘉南地區）、大台北地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

另外《天氣風險》賴忠瑋主播表示，目前南邊海洋仍有關測到低壓雲層，未來也不排除發展成為熱帶擾動，但依目前模擬動態來看，周六（8日）前都是晴朗穩定炎熱的天氣。到了周日（9）可能就有擾動生成，賴忠瑋表示，若真的有熱帶擾動生成，北上的機率很高，加上西南風會帶來明顯水氣，天氣將變得不穩定，屆時全台會有顯著降雨出現。

(中時新聞網)