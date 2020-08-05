微軟收購TikTok一案又有新進展，CNBC報導稱，這筆交易成交價格可能達到300億美元，微軟嘗試在3周內完成收購談判。

CNBC報導，微軟已和美國政府達成協議，若交易完成會在一年內將TikTok的程式代碼從中國一致美國，預計成交價格會在100億至300億美元之間，美國財長穆努欽深度參與這場交易。

報導認為，上述條件是微軟的優勢，鮮少有企業擁有在一年內傳送大力數據到自身系統的能力，同時又拿得出大筆金額進行收購，這些條件使微軟領跑這筆備受關注的收購案。

(工商 )