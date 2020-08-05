Axios新聞網站點名蘋果是影音社交軟體TikTok的潛在買家，蘋果澄清目前並未洽談收購TikTok，也沒有買下TikTok的計畫。此外，蘋果全球行銷資深副總裁席勒（Phil Schiller）將交棒，轉任高階顧問「Apple Fellow」。

Axios引述消息人士指出，蘋果為TikTok的潛在買家。對此蘋果回應，公司對收購TikTok不感興趣。

自微軟透露正在洽談收購TikTok的美國、加拿大、澳洲、紐西蘭的業務後，市場就一直臆測其他潛在買家。Axios表示，私募基金對TikTok有極大的興趣。

另一方面，蘋果4日宣布，席勒將卸下全球行銷資深副總裁的職務，轉任高階顧問「Apple Fellow」，不過他將繼續掌理App Store和籌辦蘋果的活動。

蘋果產品行銷副總裁喬斯瓦克（Greg Joswiak）將接替席勒，出任全球行銷資深副總裁。喬斯瓦克將直接向執行長庫克匯報。

庫克在聲明稿表示，席勒將在新職務繼續提供想法見解。席勒協助讓蘋果成為今日的蘋果，他對公司做出廣泛和深度的貢獻。

現年60歲的席勒表示，現在是時候為人生做些「有計畫的改變」，他希望為家庭、朋友和個人計畫留點時間。他也表示，只要蘋果需要他，他將持續為蘋果效力。

喬斯瓦克是擔任蘋果管理階層逾20年的老將，他曾負責iPod和iPad的行銷工作。過去四年出任全球產品行銷副總裁。

研究機構Creative Strategies創辦人巴加林（Tim Bajarin）表示，席勒與喬斯瓦克有多年的合作經驗，交棒的過程應該相當順利。

巴加林表示，行銷一直是蘋果的策略核心，行銷是席勒的強項，他一手推動蘋果品牌。席勒6月籌辦蘋果首場線上全球開發者大會（WWDC），贏得開發者和與會人士好評。

(工商 )