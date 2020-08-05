2016里約奧運男子柔道國手蔡明諺因為右肩脫臼傷心退賽，曾讓他因此低潮好一段時間，一個熱愛柔道的心，加上心理課程輔導，如今走出當時的打擊，增重挑戰新的量級，希望可以在柔道場締造更美好的回憶。

4年前奧運因傷止步男子柔道60公斤級32強，回國後動刀、復健超過一年，還有雅加達亞運選拔落選等失落，讓他常常被負面情緒包圍，「有時甚至一整個禮拜都鑽牛角尖，所幸在國訓中心有心理輔導課程，現在比較能夠盡快轉換念頭，有時最快半天就會走出低潮情緒。」

兩年前回歸柔道場，因為去年拿坡里世大運只有66公斤級選拔，加上60公斤級有另一位好手楊勇緯，蔡明諺增重轉戰66公斤級，一開始因為體重較輕，力量較難和原本就在這量級奮戰多時的選手對抗，甚至一場都摔不完，但他努力增進，後來慢慢追上水準，「就連世界排名第6的選手我也贏過，也幫我建立信心。」

這次模擬2020東京奧運對抗賽，蔡明諺在柔道男子66公斤級三場賽事都是「一本」勝出，坦言肩膀受傷後雖然一直有復健，但部分角度動作還是有困難，除了繼續磨練附近肌群，也加強下肢動作，目前在66公斤級奧運資格積分排名39，尚未躋身前18名的，但新冠肺炎大流行前他已有參賽計畫搶積分，可惜目前國際賽停擺，但他盡量正面看待這多一年的時間，照教練開出的課表操練，靜待恢復比賽的那天。

(中時 )